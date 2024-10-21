دوري المحترفين – تعادل أول للمقاولون.. وفوز القناة على ديروط

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 18:10

كتب : رضا السنباطي

تشارلز باسي - المقاولون العرب

أقيمت اليوم مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة من دوري المحترفين المصري.

وتعادل المقاولون العرب لأول مرة بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين.

التعادل جاء مع سبورتنج بهدف لكل فريق.

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تقدم أحمد بهاء لسبورتنج وتعادل حسن حسين للمقاولون.

وشهدت المباراة إهدار محمد ماجد لركلة جزاء للمقاولون العرب.

وفاز القناة على ديروط بهدف دون مقابل.

سجل محمود حرشة هدف فوز القناة الوحيد في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وتعادل لافيينا مع طنطا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

تقدم عمر رجب لطنطا بالهدف الأول قبل أن يتعادل كريم عمر للافيينا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادل بترول أسيوط مع بروكسي بهدفين لكل فريق.

سجل جودوين هدفي بترول أسيوط في المباراة، بينما سجل أحمد كابوريا هدفا لبروكسي وجاء الهدف الثاني بشكل عكسي.

وتقام حاليا المباراة الأخيرة بالجولة بين الترسانة وأسوان على ملعب الترسانة.

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