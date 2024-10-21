مؤتمر أنشيلوتي: أفضل رؤية مبابي يسجل على أن يضغط.. والرد على خوف دورتموند من الجواسيس

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 18:01

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أنه يفضل تسجيل كيليان مبابي للأهداف على أن يضغط لاسترجاع الكرة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بروسيا دورتموند غدا الثلاثاء على ملعب سانيتاجو برنابيو في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بروسيا دورتموند تغير عن النهائي سواء كمدرب أو لاعبين ولكن مع نفس أسلوب كرة القدم وهي اللعب بشكل جماعي، هو فريق قوي ومتطلب لأنه لعب نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير".

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وعن عدم تدرب دورتموند على سانتياجو برنابيو خوفا من الجواسيس قال: "كرة القدم تغيرت، نحن نعرف عن الفريق الخصم بالفعل لأننا نشاهد جميع مبارياتهم لذلك لا يوجد أسرار ولدينا معلومات كافية لتحليل الفرق".

وواصل "لم نصل إلى 100% من مستوانا، أعتقد أننا حققنا نتائج جيدة ولكن يجب أن نحسن مستوانا ومع الوقت سننجح في ذلك".

وتابع "نواجه صعوبة في الاستحواذ والسيطة لأننا لا نملك لاعبين يتمتعون بخصائص اللعب في المساحات الضيقة ولكن المباريات الإقصائية تناسبنا لأننا كنا نركز على الدفاع بشكل أفضل في العام الماضي ولكن الآن نحن أقل صلابة".

واستمر "أعتقد أننا نشعر بالسعادة بما يقدمه جود بيلينجهام، هو يبذل جهدا كبيرا ويضحي من أجل الفريق، صحيح أنه لم يسجل كما فعل العام الماضي ولكن هذه ليست مفاجأة لأن أهدافه بالعام الماضي كانت هي المفاجأة وما ينقصنا ليس تسجيل بيلينجهام لأننا نملك لاعبين موهوبين في الخط الأمامي وبالنسبة لنا العمل الذي يقدمه هو الأهم".

وأضاف "الفريق يعاني أيضا من مشكلة بدنية ولم يصل كل اللاعبين إلى الجاهزية بنسبة 100%".

وشدد "نحن نعمل على الجانب الدفاعي، لدينا الكثير من الخيارات، صحيح أننا لم يسجل بمرمانا الكثير من الأهداف كما يظهر ولكننا نستقبل الكثير من الفرص وعندما نكون أكثر صلابة ستكون فرصنا في تحقيق الفوز أكبر".

وأتم "أفضل رؤية مبابي يسجل الأهداف على أن يضغط وأطلب منه نفس ما كنت أطلبه من بنزيمة وهو أن يضع نفسه في أماكن ذكية وأن يتحول سريعا عندما نستعيد الكرة".

وحقق ريال مدريد الفوز في أول مباراة بالبطولة على حساب شتوتجارت بينما خسر في الثانية ضد ليل.

ريال مدريد كارلو أنشيلوتي دوري أبطال أوروبا
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