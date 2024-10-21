انتهت دوري المحترفين - الترسانة (0)-(1) أسوان

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 17:57

كتب : FilGoal

الترسانة - منتخب السويس - أوجستين أوتو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الترسانة ضد أسوان في الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

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نهاية المباراة

ق86. جوووول أول لأسوان عن طريق أحمد أيمن الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة في الشباك.

ق65,. هدف غير محتسب للترسانة لوجود خطأ ضد حارس المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أسوان الترسانة دوري المحترفين
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