عودة نيمار لمقاعد بدلاء الهلال ضد العين في أبطال آسيا

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 17:53

كتب : FilGoal

نيمار وميتروفيتش ثنائي الهلال السعودي

عاد النجم البرازيلي نيمار للظهور من جديد من فريقه الهلال السعودي بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

نيمار

النادي : الهلال

العين
الهلال

ويلعب الهلال ضد العين في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي تقام على ملعب طحنون بن محمد.

وجاء تشكيل العين صاحب الأرض كالآتي:

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المرمى: خالد عيسى

الدفاع: إريك جورجينس – كوامي كواديو – فابيو كاردوسو

الوسط: محمد عباس – أليخاندرو كاكو – بندر الأحبابي - بارك يونج

الهجوم: بلاسيوس – سفيان رحيمي – عبد الكريم تراوري

وتعد المباراة هي التجربة قبل الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال، وذلك قبل أن يلعب في الدوري الإماراتي ضد دبا الحصن.

بينما جاء تشكيل الهلال كالآتي:

المرمى: محمد الربيعي

الدفاع: جواو كانسيلو – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – رينان لودي

الوسط: جواو نيفيز – ناصر الدوسري – سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري – ألكساندر ميتروفيتش – مالكوم

بينما يجلس نيمار على مقاعد البدلاء مع فريقه الهلال.

ويحتل الهلال المركز الأول في المجموعة الغربية لدوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي العين في المركز الثامن برصيد نقطة واحدة.

نيمار الهلال العين دوري أبطال آسيا
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