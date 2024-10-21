باختيار جماهير نيس.. عبد المنعم ثالث أفضل لاعب في مباراة نانت

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 17:31

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي

اختارت جماهير فريق نيس الفرنسي لاعبها إيفان جيساند كأفضل لاعب في مباراة نانت في الدوري، بينما جاء محمد عبد المنعم في المركز الثالث.

وتعادل نيس ضد نانت بهدف لكل فريق في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة محمد عبد المنعم مع نيس في اللقاء بالكامل.

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كما شارك أيضا مصطفى محمد مهاجم نانت بشكل أساسي قبل أن يغادر الملعب في الشوط الثاني.

وعلى موقع النادي الرسمي في استفتاء أفضل لاعب في المباراة جاء محمد عبد المنعم في المركز الثالث.

وحصل إيفان جيساند على المركز الأول بنسبة 37% من أصوات الجماهير.

بينما حصل مويس بومبيتو قلب الدفاع الثاني في الفريق على المركز الثاني بنسبة 34% من الأصوات.

أما عبد المنعم جاء في المركز الثالث بنسبة 10% من أصوات جمهور نيس.

وانتقل عبد المنعم لصفوف نيس بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي.

وإليكم أرقام محمد عبد المنعم في مباراة نانت:

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نيس محمد عبد المنعم الدوري الفرنسي
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