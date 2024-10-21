وفاة شحتة الإسكندراني نجم الجيل الذهبي للاتحاد
الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 17:10
كتب : FilGoal
توفي شحتة الإسكندراني نجم الجيل الذهبي للاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق، اليوم الإثنين.
ونعى نادي الاتحاد نجمه السابق شحاتة عبد الرحيم والملقب بشحتة الإسكندراني و"ملك النص".
شحتة الإسكندراني التحق بأشبال الاتحاد السكندري في سن مبكر، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.
وتوج شحتة ببطولتي كأس مصر 1973، و1976، وكذلك توج مع المنتخب المصري بكأس فلسطين 1970.
كما شارك شحتة في كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عامي 1975، و1977 والوصول إلى ربع النهائي، وقبل النهائي على الترتيب.
وتوج الاتحاد السكندري على مدار تاريخه بـ6 بطولات لكأس مصر.
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