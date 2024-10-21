شكوك حول لحاق نجم إنتر بمواجهة يوفنتوس

تحوم الشكوك حول قدرة هاكان تشالهان أوجلو نجم إنتر على اللحاق بمواجهة القمة ضد يوفنتوس الأسبوع المقبل.

هاكان تشالهان أوجلو النادي : إنتر

فقد أعلن إنتر إصابة لاعبه التركي بإجهاد عضلي خلال لقاء روما بالدوري الإيطالي يوم الأحد.

وأوضح إنتر في بيان: "خضع هاكان تشالهان أوجلو للكشف بالرنين المغناطيسي هذا الصباح، وكشفت الفحوصات عن إصابة عضلية في فخذه الأيسر".

وأضاف البيان "سيتم تقييم حالته يوما بعد يوم".

وذكرت تقارير إيطالية أن اللاعب التركي سيغيب عن مباراة يانج بويز في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

فيما تحوم الشكوك حول قدرته على الظهور في لقاء البيانكونيري بالدوري الإيطالي الأحد المقبل.

في الوقت نفسه، أفادت التقارير أن فرانشيسكو أتشيربي يعاني من إجهاد عضلي، ولم تتضح مدة غيابه بعد.

وأصيب الثنائي في المباراة التي انتصر فيها إنتر على روما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 60 بعدما سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وفاز إنتر على روما للمباراة الرابعة على التوالي في المواجهات المباشرة بينهما.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 17 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويسبقه نابولي بفارق نقطتين.

وتجمد رصيد روما عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

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