بايرن يستعيد موسيالا قبل مواجهة برشلونة

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ

استعاد بايرن ميونيخ نجمه الشاب جمال موسيالا قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب موسيالا عن صفوف بايرن منذ الرابع من أكتوبر الجاري بسبب الإصابة.

وشارك موسيالا في المران الجماعي للبافاري يوم الاثنين مما يعني قربه من الوصول إلى الجاهزية الكاملة.

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وذكرت جريدة بيلد أن الدولي الألماني سيكون متاحًا لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء. إذا لم تكن هناك مشاكل جديدة في الورك.

ويحل بايرن ضيفا على برشلونة في قمة الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير أن موسيالا سيحاول التعافي أكثر في اليومين المقبلين.

سينتظر فينسنت كومباني مدرب بايرن حتى يوم المباراة من أجل إعطاء قراره حول مشاركة موسيالا كأساسي أو كاحتياطي.

وغاب جمال عن مباراتي بايرن في الدوري الألماني، ضد آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت بسبب الإصابة.

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