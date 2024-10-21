كرة شاطئية – منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا باكتساح تنزانيا

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 16:41

كتب : حامد وجدي

منتخب مصر للكرة الشاطئية ضد تنزانيا

اكتسح منتخب مصر منافسه تنزانيا بتسعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية للمجموعة الاولى في كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري في الغردقة.

وتعرض حسام باولو للإصابة خلال المباراة وتدخل فريق الإسعاف وخرج محمولا، لكن تمكن من استكمال اللقاء بعد تلقي العلاج اللازم.

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وافتتح باولو النتيجة لمصر، وأحرز إسماعيل بهجت وحسان محمد ثلاثة أهداف لكل منهما، وتمكن مصطفى شيكا وعبد الرحمن الشافعي من تسجيل هدف.

وحصل إسماعيل بهجت على جائزة رجل المباراة.

وتابع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المباراة بجانب الثنائي حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وضمن منتخب مصر الوصول إلى نصف نهائي البطولة بجوار منتخب المغرب الذي يملك كل منهما 6 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه المغرب الاثنين المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد السيد - إبراهيم حسن - أحمد حمدي.

اللاعبون: مصطفى أحمد - حسان محمد - أحمد الشحات - مصطفى علي "صاصا" - هيثم عاطف – حسام سلامة "باولو" - عبد الرحمن حسن الشافعي - محمد عبد النبي "لوحه" - أحمد سليمان "إيشا" - إسماعيل بهجت - أحمد تمساح - محمود عماد "أوتي".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب وغانا وتنزانيا.

ولم يحقق منتخب مصر اللقب من قبل. واكتفى بوصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

فيما احتل المركز الثالث في 4 مناسبات.

ويتأهل البطل والوصيف لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية والتي ستقام في سيشل في مايو 2025.

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