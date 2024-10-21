استثناء 5 مباريات.. المصري يعلن خوض مبارياته على ستاد السويس الجديد

أعلن النادي المصري الملعب الذي سيخوض عليه مباريات الموسم الجديد 2024 - 2025.

وكشف المصري عبر حسابه الرسمي، عن إقامة مبارياته على ستاد السويس الجديد، عدا مبارياته مع الأندية الجماهيرية.

ويضم الدوري 5 أندية جماهيرية بخلاف المصري، وهم الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة.

ووفقا لإعلان النادي المصري سيتم تحديد الملعب الذي سيستضيف مباريات الأندية الجماهيرية من قبل لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة.

يذكر أن المصري يخوض مبارياته الدوري المصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأقامت رابطة الأندية قرعة الدوري المصري يوم الأحد 20 أكتوبر، وكشفت عن مواعيد المباريات حتى نهاية الدور الأول مع تحديد المواقيت والملاعب.

وستقام جميع المباريات بين الساعة 5 مساء أو 8 مساء، في حين ستقام مباريات الجولة 17 في الساعة التاسعة مساءً.

وسيخوض المصري مبارياته بالترتيب التالي، طلائع الجيش، والجونة، والزمالك، وبيراميدز، وحرس الحدود، والأهلي، وسيراميكا كليوباترا، وفاركو، وبتروجيت، وإنبي، وزد، والاتحاد السكندري، والبنك الأهلي، وغزل المحلة، والإسماعيلي، وسموحة، ومودرن سبورت

وكان مقررًا وفقا للجدول المعلن أن يخوض المصري مبارياته على ملعب برج العرب، قبل أن يكشف المصري عن تعديل الملعب.. طالع القرعة بالكامل

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 30 أكتوبر 2024، وينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو.

ومن جانبه كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وواصل "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".

نظام الدوري

يقام الدوري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كلفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الاولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقين فقط دوري الدرجة الثانية.