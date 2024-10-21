جمال علام يناقش مع موتسيبي العقبات التي تواجه اتحاد شمال إفريقيا

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي

ناقش جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري واتحاد شمال إفريقيا مع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الصعوبات والعقبات التي تواجه منطقة شمال إفريقيا.

وأفاد اتحاد الكرة في بيان أن كاف ناقش مع اتحاد شمال إفريقيا تنظيم البطولات وتطوير الكرة في شمال إفريقيا.

وأوضح أن الاجتماع تم على هامش اجتماعات كاف الدورية، حيث عقد الإجتماع بحضور موتسيبي مع اتحاد شمال إفريقيا ممثلا في جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اتحاد منطقة شمال القارة.

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وتطرق الحديث خلال الاجتماع إلى إنجازات الاتحاد في تنظيم البطولات ومناقشة طرق تطوير الكرة الإفريقية.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة الصعوبات والعقبات التي تواجه اتحاد شمال إفريقيا وعرض المقترحات للمرحلة القادمة.

وحضر عن الاتحاد المغربي طارق نجم الأمين العام و حسن فلالي المسؤول المالي، ومن الاتحاد الجزائري رئيسه وليد صادي.

كما حضر من الإتحاد التونسي رئيسه كمال إيدير، ومن الاتحاد المصري دينا الرفاعي، كما حضر الأمين العام لاتحاد شمال إفريقيا محمود الهمامي.

جمال علام باتريس موتسيبي كاف اتحاد الكرة
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