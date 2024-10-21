رومانو يكشف مستقبل إريكسن مع مانشستر يونايتد

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وإشبيلية

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن مستقبل كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح رومانو أن لا توجد لا توجد مفاوضات من قبل مانشستر يونايتد مع إريكسن لتجديد عقده.

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وأفاد أن من المرجح أن يرحل الدنماركي عقب انتهاء عقده في صيف 2025.

وتحدث لاعب الوسط من قبل لصحيفة إكسترا بلادت عن مستقبله قائلا: "لا، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لم يكن لدي أي فكرة للرحيل، ولم يخبرني أي أحد في النادي بنية بأنه يريد بيعي أو أن علي الرحيل".

واختتم "أشعر حقا أنني وعائلتي في حالة جيدة هنا في المدينة".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى يونايتد قادما من برينتفورد في صفقة انتقال حر في صيف 2022.

ولعب إريكسن 9 مباريات خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي كريستيان إريكسن
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