انتهت دوري المحترفين - لافيينا (1)-(1) طنطا
الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 15:27
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة
ق 57: جووووووول كريم لاعب لافيينا بطريقة رائعة بعد عرضية سكنت الشباك بشكل مباشر.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 35: جووووووووول عمرو رجب لاعب طنطا بعد تسديدة على حدود منطقة الجزاء.
بداية المباراة
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