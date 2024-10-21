انتهت دوري المحترفين - لافيينا (1)-(1) طنطا

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

مباراة غزل المحلة ولافيينا في دوري المحترفين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لافيينا ضد منافسه طنطا في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري المحترفين.

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نهاية المباراة

ق 57: جووووووول كريم لاعب لافيينا بطريقة رائعة بعد عرضية سكنت الشباك بشكل مباشر.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 35: جووووووووول عمرو رجب لاعب طنطا بعد تسديدة على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة

لافيينا طنطا دوري المحترفين
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