حارس مصري ينتقل إلى الأنصار السعودي

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 15:14

كتب : FilGoal

محمد حمدي حارس الأنصار

انتقل المصري أحمد حمدي حارس فريق نادي بيش السعودي، إلى نادي الأنصار الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية السعودي، وذلك في صفقة انتقال حر.

وحصل حمدي على جائزة أفضل حارس في دوري الدرجة الثانية مع فريق بيش العام الماضي، إذ قاد فريقه لاحتلال المركز الرابع بالمجموعة الثانية.

وتلقى بيش 30 هدفا الموسم الماضي في 30 مباراة، كرابع أقوى خط دفاع في المجموعة.

أخبار متعلقة:
استمرار غياب طارق حامد حتى نهاية أكتوبر محاولات مكثفة من ضمك لتجهيز طارق حامد خلال التوقف الدولي محمد شريف: أسباب صعوبة الدوري السعودي عن المصري.. وحقيقة العودة لـ الأهلي

بدأ حمدي مسيرته مع نادي بترول أسيوط موسم 2002 - 2003، قبل أن يخوض عدة تجارب في اليونان، ثم قرر العودة إلى مصر ليلعب في أندية حرس الحدود، والشمس، والنصر للتعدين، والنجوم، ودمنهور، وبورتو السويس، وبني سويف.

وساهم حمدي خلال مسيرته في المشاركة مع فريقه أتروميتوس للتأهل للدوري اليوناني، وأفضل حارس مرمى أجنبي في الدوري اليوناني عام 2010، وكذلك ساهم في صعود فريقي إيسترن كومباني، ونادي النجوم إلى الدوري الممتاز.

وبعد مرور 6 جولات يحتل بيش المركز الثامن برصيد 7 نقاط، فيما يحل الأنصار في المركز الـ12 برصيد 6 نقاط، في المجموعة الأولى.

ويضم دوري الدرجة الثانية وليد عبد الله حارس النصر السابق، وموسى ماريجا مهاجم الهلال السعودي السابق، والذين يلعبان مع نادي الدرعية، الذي ينافس الأنوار على صدارة المجموعة الثانية.

ويقود نادي الأنصار المدرب المصري أيمن السراج والذي قاد الجبيل للصعود الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" لأول مرة في تاريخه.

ويتواجد لاعبين مصريين في نادي البطين بدوري الدرجة الثالثة، وهم عمرو مرعي لاعب المنتخب المصري السابق، وعمار القزاز مهاجم مركز شباب القزازين، وأحمد صفتي مدافع الإنتاج الحربي السابق.

دوري الدرجة الثانية السعودي أحمد حمدي المحترفين
نرشح لكم
باختيار جماهير نيس.. عبد المنعم ثالث أفضل لاعب في مباراة نانت تقرير: صلاح يرغب في تمديد تعاقده مع ليفربول حتى 2027 بمقابل ضخم.. وموقف النادي مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-10-2024 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه ومنافس الأهلي صلاح التاريخي يقود ليفربول للفوز على تشيلسي والعودة للصدارة لا غالب ولا مغلوب.. التعادل يحسم لقاء مصطفى محمد وعبد المنعم بين نانت ونيس قاهر الفرق الكبرى.. صلاح يسجل في تشيلسي ويقترب من أساطير الدوري انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) نيس.. تعادل التشكيل - مواجهة مصرية.. مصطفى محمد أساسي مع نانت.. وعبد المنعم يقود دفاع نيس
أخر الأخبار
مباشر دوري المحترفين - الترسانة ضد أسوان 2 دقيقة | القسم الثاني
عودة نيمار لمقاعد بدلاء الهلال ضد العين في أبطال آسيا 6 دقيقة | الوطن العربي
باختيار جماهير نيس.. عبد المنعم ثالث أفضل لاعب في مباراة نانت 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
وفاة شحتة الإسكندراني نجم الجيل الذهبي للاتحاد 49 دقيقة | الكرة المصرية
شكوك حول لحاق نجم إنتر بمواجهة يوفنتوس 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايرن يستعيد موسيالا قبل مواجهة برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة شاطئية – منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا باكتساح تنزانيا ساعة | منتخب مصر
استثناء 5 مباريات.. المصري يعلن خوض مبارياته على ستاد السويس الجديد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 3 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال