حارس مصري ينتقل إلى الأنصار السعودي

انتقل المصري أحمد حمدي حارس فريق نادي بيش السعودي، إلى نادي الأنصار الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية السعودي، وذلك في صفقة انتقال حر.

وحصل حمدي على جائزة أفضل حارس في دوري الدرجة الثانية مع فريق بيش العام الماضي، إذ قاد فريقه لاحتلال المركز الرابع بالمجموعة الثانية.

وتلقى بيش 30 هدفا الموسم الماضي في 30 مباراة، كرابع أقوى خط دفاع في المجموعة.

بدأ حمدي مسيرته مع نادي بترول أسيوط موسم 2002 - 2003، قبل أن يخوض عدة تجارب في اليونان، ثم قرر العودة إلى مصر ليلعب في أندية حرس الحدود، والشمس، والنصر للتعدين، والنجوم، ودمنهور، وبورتو السويس، وبني سويف.

وساهم حمدي خلال مسيرته في المشاركة مع فريقه أتروميتوس للتأهل للدوري اليوناني، وأفضل حارس مرمى أجنبي في الدوري اليوناني عام 2010، وكذلك ساهم في صعود فريقي إيسترن كومباني، ونادي النجوم إلى الدوري الممتاز.

وبعد مرور 6 جولات يحتل بيش المركز الثامن برصيد 7 نقاط، فيما يحل الأنصار في المركز الـ12 برصيد 6 نقاط، في المجموعة الأولى.

ويضم دوري الدرجة الثانية وليد عبد الله حارس النصر السابق، وموسى ماريجا مهاجم الهلال السعودي السابق، والذين يلعبان مع نادي الدرعية، الذي ينافس الأنوار على صدارة المجموعة الثانية.

ويقود نادي الأنصار المدرب المصري أيمن السراج والذي قاد الجبيل للصعود الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" لأول مرة في تاريخه.

ويتواجد لاعبين مصريين في نادي البطين بدوري الدرجة الثالثة، وهم عمرو مرعي لاعب المنتخب المصري السابق، وعمار القزاز مهاجم مركز شباب القزازين، وأحمد صفتي مدافع الإنتاج الحربي السابق.