السوبر المصري - الجزيري: ركزنا حتى الدقيقة الأخيرة ضد بيراميدز.. وسعيد بالتسجيل

شدد سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك أن فريقه ركز في مباراة بيراميدز حتى الدقيقة الأخيرة.

وفاز الزمالك على منافسه بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 إذ سجل الجزيري للزمالك.

وقال اللاعب التونسي في للمركز الإعلامي لناديه: "كنا في كامل تركيزنا حتى الدقيقة الأخيرة من مباراة بيراميدز في السوبر المصري".

وأضاف "سعيد للغاية للتسجيل، أوجه الشكر للمشجعين الذين حرصوا على مؤازرة الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا في المباراة النهائية للتتويج باللقب وإسعاد الجماهير".

وتمكن الجزيري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 40 بعد مراوغة رائعة لناصر ماهر تمكن من تخطي لاعبين من بيراميدز ثم لعب عرضية أرضية سددها الجزيري مباشرة في مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

ويعتبر الجزيري ثاني لاعب تونسي يسجل في بطولة السوبر المصري بعد علي معلول لاعب الأهلي.

وكان معلول قد سجل هدفا لفريقه في بيراميدز أيضا في البطولة ذاتها لموسم 2022-2023 في الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول.

وأصبح الجزيري ثامن لاعب أجنبي يسجل في السوبر المصري.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر، وكذلك يلعب لقاء مركزي الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.