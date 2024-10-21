حصاد العام الأول لمجلس الزمالك – كيف وفر حصنا للقلعة فقده النادي كثيرا

21 أكتوبر 2023، مر العام الأول من انتخاب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بقائمته الذي أطلق عليها "القائمة الموحدة" كاملة.

وواجه لبيب ومجلسه نهرا من المشاكل والتحديات نتيجة مجلس إدارة سابق.

ومع ذلك تمكن الزمالك تحت قيادة المجلس بالتتويج بالبطولات في ظل المشاكل المالية.

ووفر المجلس ميزة للنادي لم يتسم بها الزمالك لأعوام كثيرة ساعدته على التتويج بالبطولات حاليا.

ويقدم FilGoal.com حصاد العام الأول لمجلس إدارة الزمالك.

مشاكل مالية وتعاقدية

التحدي الأول لمجلس الزمالك الجديد كان حل المشاكل المالية والتعاقدية التي يعاني منها النادي لسنين كثيرة.

وتعرض الزمالك لإيقاف القيد لأكثر من مرة بسبب مستحقات لاعبين أو أفراد جهاز فني سابقين لم يتم تسويتها قبل رحيلهم من المجلس السابق.

وأصبح مجلس الإدارة مطالبا بحل الأمور من أجل بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات.

بحر من الديون

صرح حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك لقناة إم بي سي مصر 2 يوم 15 سبتمبر الماضي: "ديون الزمالك وقتما تسلم المجلس إدارة النادي كانت 2.5 مليار جنيه للكثير من الجهات، وصرفنا مليار و200 مليون جنيه منذ تولى مجلس إدارة الزمالك وحتى الآن خلال 10 شهور".

وشدد "لم نعثر على كنز أو آثار لكننا عملنا على ترتيب أولويات النادي المالية وكيفية الحصول على الأموال من الرعاة ومحبي النادي وأبرمنا عدة صفقات على سبيل الإعارة حتى لا تتأثر خزينة النادي".

وفي ظل هذه الديون تمكن النادي من التخلص من بعضها وجدولة أخرى ورفع إيقاف القيد 5 مرات.

وعلى الجانب الآخر أصبحت العلامة التجارية للزمالك جاذبة أكثر للشركات من أجل رعاية النادي وبات قميص الفريق مليء بالرعاية.

صفقات مساعدة

أتم الزمالك عدة صفقات في شهر يناير الماضي بالرغم من الظروف المالية التي يمر بها النادي.

ومن أبرز الصفقات عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال.

وحرم الزمالك من خدمات السعيد وناصر ماهر في بطولة الكونفدرالية نظرا لاشتراكهما في فرقهما.

التعاقد مع جوميز

عين مجلس الإدارة جوزيه جوميز عقب إبرام الصفقات في شهر يناير، حتى إذا تأخر التعاقد مع مدرب بدلا من خوان كارلوس أوسوريو.

ولكن في النهاية بعد معرفة طريقة عمله وسيرته الذاتية وتاريخه في كرة القدم وعمل كمساعد مع جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك التاريخي السابق (طالع التفاصيل)

الميزة الأكبر

من الطبيعي عندما يتولى مدير فني جديد مهمة تدريب فريق مثل الزمالك، فإن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.

لكن اتسم المجلس بصفة لم يتسم بها النادي في أوقات كثيرة من قبل، وهي الهدوء في وقت الهزائم، بمعنى عندما كان يتعرض الفريق لأي هزيمة، يخرج مسؤول في النادي ويهاجم الجميع وبالتالي الأحاديث والانتقادات من أفراد مجالس الإدارة أنفسهم ولا يسود الهدوء مطلقا.

الآن، أصبح الزمالك في وقت الهزيمة أكثر هدوءا وبالتبعية أكثر تريكزا في المواجهات المقبلة، وهذا ما ساعد في الاستقرار الفني للفريق.

منذ زمن بعيد للغاية، لا يوجد مدير فني يختتم الموسم ثم يكمل الموسم الذي يليه، حدثت مرتين مع فيريرا ويرحل في وقت مبكر من الموسم الجديد لأسباب مختلفة، وحاليا يستمر جوميز في الموسم الجديد ويؤكد لبيب في أكثر من لقاء أن البرتغالي سيستمر في تدريب الفريق.

يجني فريق الزمالك ثمار ذلك الآن بتحقيق لقب الكونفدرالية والسوبر الإفريقي والوصول لنهائي السوبر المصري وذلك في أصعب أوقات النادي.

الدليل من داخل الفريق

انعكس على الفريق كثيرا بشكل إيجابي الهدوء والاستقرار الذي وفره مجلس الإدارة.

وقال محمد عواد حارس مرمى الفريق عقب الفوز على بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري لقناة أبو ظبي الرياضية: "نفعل الأمور بشكل صحيح ومجلس الإدارة يوفر لنا كل عوامل النجاح، والجمهور يساندنا واللاعبون يبذلون كل ما لديهم".

وكشف "قضيت 5 سنوات في الزمالك وهذه أول مرة أرى النادي فيه التزام في المواعيد وفي التدريبات وفي كل شيء وهذا سيجلب النجاح والتوفيق في الملعب، فالتوفيق لا يأتي بالصدفة".

ولا شك أن من ضمن الالتزام بالمواعيد هو صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني في الوقت المتفق عليه كما خرج أفراد مجلس الإدارة للتأكيد على هذا الشيء في عدة مرات سابقة.

الإبقاء على زيزو

لا شك أن الإبقاء على أحمد مصطفى (زيزو) نجم الفريق يعتبر من أهم القرارات التي اتخذها، من أجل زيادة قوة الفريق خلال الموسم الجديد بجانب الصفقات الجديدة.

وقال المندوه في هذا السياق: "لا شك أن الزمالك في حالة احتياج شديدة للأموال مقابل بيع زيزو، لكن الزمالك يحتاج زيزو أكثر من الأموال وسنعمل على تجديد تعاقده في وقت قريب جدا".

وأضاف "العرض السعودي لضم زيزو وصل لأكثر من 5 ملايين دولار، والاختيار من بين بيعه أو استمراره كان صعبا، ولكن رأينا في النهاية أن استمراره مع الزمالك هو القرار الصحيح في هذا التوقيت".

وأتم "لا يمكن أن يلعب زيزو لأي ناد في مصر إلا الزمالك. وهو وضع هذه المسؤولية عليه".

وتعاقد الزمالك في الصيف الجاري مع كل من عمر فرج ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومحمود بنتايك وسيدي ندياي ودجفيرسون كوستا ودفع مبلغ أحقية شراء محمد شحاتة لنادي طلائع الجيش للاستمرار مع الفريق.

قرارات تمت انتقادها

واجه مجلس الإدارة حاليا بعض الانتقادات من الجماهير بسبب عدة قرارات.

وأبرز هذه القرارات بالطبع الاعتذار عن عدم لعب مباراة الأهلي في دوري الموسم الماضي بسبب ما يراه النادي أنه تعرض لظلم في مباراة المصري قبلها.

وكانت وجهة النظر وقتها أن بالاعتذار عن خوض مباراة الأهلي، حصل منافسك على وقت أكثر للراحة وبالتالي ساعدته في الاستشفاء قبل مباراتي بيراميدز الحاسمتين في تتويج الأحمر بالدوري.

وبالتالي ابتعد الزمالك أكثر عن المنافسة على بطولة الدوري، بالإضافة إلى الاعتماد على الفريق الثاني في خسارة لقب كأس مصر.

الألعاب الجماعية

من المؤكد أن شأن الألعاب الجماعية الأخرى لا يهتم بها المشجعين كثيرا، لكن يجب الأخذ في الاعتبار خلفية رئيس النادي ونائبه هشام نصر هي كرة اليد.

وبالرغم من ذلك، فإن الزمالك لم يحقق نتائج جيدة في كرة اليد وخسر الدوري والكأس.

بينما حصل الفريق على بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي أهلته للعب في كأس العالم للأندية، ولكن خسر البطولة بشكل متوقع من بطل المسابقة فيزبريم المجري.

وخسر الزمالك من الأهلي في نصف نهائي بطولة إفريقيا، رغم تدعيم الفريق بمحترف تونسي.

وعلى الجانب الآخر خرج فريق كرة الطائرة بدون بطولات، بعدما تسلم المجلس فريقا فائزا بثنائية الدوري والكأس للمرة الأولى منذ 33 عاما.

ولم يتوج فريق كرة السلة بأي بطولة خلال الموسم الماضي، لكن تمكن مجلس الإدارة في رفع عقوبة الإيقاف عن المشاركة في الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

ويحق للزمالك المشاركة في أي نسخة مقبلة من BAL في حالة تتويجه بالدوري المصري الممتاز.

وحصد فريق كرة الطائرة سيدات بطولة إفريقيا ضد الأهلي في الموسم الماضي في إنجاز جيد.

في النهاية كيف ترى حصاد العام الأول لمجلس إدارة القلعة البيضاء؟