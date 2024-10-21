سكاي تكشف الموعد المحتمل لعودة ديفيد ألابا

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 13:52

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

يستهدف النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد العوده إلى صفوف فريقه في النصف الثاني من الموسم، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

ويغيب ألابا عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح التقرير أن ديفيد ألابا يواصل العمل بشكل مكثف على عودته.

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وأضاف القرير أن ألابا يهدف إلى العودة للعب مع ريال مدريد بحلول النصف الثاني من الموسم على أقصى تقدير.

ويشعر المدافع النمساوي حاليا بأنه في حالة جيدة، ويشعر بالتفاؤل بشأن استعادة لياقته البدنية قريبا، وفقا للتقرير.

قبل أيام، ذكرت منصة ريليفو أن عودة ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد إلى الملاعب تأجلت حتى يناير 2025.

وأوضح التقرير أن عودة اللاعب للملاعب تأجلت بعدما كان من المتوقع عودته في أكتوبر الجاري.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد لا يخطط لضم مدافعين جدد في يناير الماضي، وبذلك ستكون عودة ألابا في الوقت المثالي للملكي.

في حالة عودة قائد النمسا في يناير المقبل، ستصل فترة غيابه إلى 13 شهرا، أي أكثر من عام كامل.

الصيف الماضي ذكر موقع " Die Presse" النمساوي أن ألابا لن يستطيع اللعب حتى نهاية العام الجاري في ظل عدم شفائه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ورغم مرافقته لمنتخب بلاده في يورو 2024 إلا أن التقرير أوضح وقتها أن اللاعب صاحب الـ32 عاما كان يعاني من مشاكل أثناء السير.

ديفيد ألابا ريال مدريد
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