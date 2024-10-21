خبر في الجول – مصطفى شلبي ونبيل عماد يدليان بأقوالهما أمام نيابة أبو ظبي

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 13:28

كتب : FilGoal

نبيل عاماد - مصطفى شلبي - الزمالك

يدلي الثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد بأقواله اليوم الاثنين أمام نيابة أبو ظبي.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

نبيل عماد

النادي : الزمالك

الزمالك

وفاز الزمالك على منافسه بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وحسبما علم FilGoal.com فإن من المقرر أن يدلي مصطفى شلبي ونبيل عماد بأقوالهما أمام نيابة أبو ظبي، وذلك بعد تحرير فرد أمن لمحضر يتهمهما فيه بالاعتداء عليه أثناء مباراة الزمالك ضد بيراميدز.

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وألغت تقنية الفيديو هدف بيراميدز الذي سجله يوسف أوباما في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بداعي التسلل.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز، بينما تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر، وكذلك يلعب لقاء مركزي الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

الزمالك السوبر المصري الأهلي مصطفى شلبي نبيل عماد
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