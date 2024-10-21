في الجول يكشف كواليس استبعاد كهربا وسفره إلى مصر.. وموقف اللاعبين

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 13:20

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي

عاد محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي إلى القاهرة بعد عقوبة الاستبعاد من استكمال بطولة السوبر مع الفريق، وتغريمه مليون جنيه.

الأهلي أعلن رسميا أن سبب العقوبة يرجع إلى "ما بدر منه عقب مباراة الأمس".

وحقق النادي الأهلي فوزًا صعبا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في السوبر المصري المقام في الإمارات.

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وعلم FilGoal.com، أن كهربا أبدى امتعاضه أثناء الإحماء فور إعلان التشكيل.

ولم يشارك كهربا في المباراة، حيث بدأ طاهر محمد طاهر أساسيا في هجوم الفريق وسجل هدفين، قبل نزول وسام أبو علي لقيادة الهجوم.

ولاحظ هارالد جامبيرلي مساعد كولر عدم تدريب كهربا بجدية في مران اللاعبين الذين لم يشاركوا باللقاء، فرد عليه كهربا بصوت عال وبشكل غير لائق.

وعلم FilGoal.com أن كهربا ذهاب مبكرا بعد المباراة إلى حافلة الفريق، ولم يحضر جلسة كولر القصيرة مع اللاعبين بعد كل مباراة، وذلك وقت دخول محمد رمضان المدير الرياضي للفريق الذي قرر استبعاد اللاعب فورا وسفره لمصر بنفس اليوم وتغريمه مليون جنيه بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي.

تدخل 8 لاعبين هم قادة الأهلي وحاولوا إقناع المدير الرياضي، بالعدول عن قراره والاكتفاء بإيقاف اللاعب أو تغريمه ماليا أو إبعاده تماما عن الفريق ولكن استمراره في نفس الفندق دون سفره، وهو ما رفضه رمضان وتمسك بقرار سفر إلى اللاعب.

وترك محمود كهربا معسكر الفريق، وسافر فجرا إلى مصر بالفعل.

وتأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية لملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل.

وكان الزمالك حقق الفوز على حساب بيراميدز بضربات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانضم كهربا إلى صفوف الأهلي قادما من هاتاي سبور التركي في صيف 2022.

ولم يشارك كهربا في أي مباراة أساسيا هذا الموسم، وحل بدلا في مباراتي جور ماهيا الكيني في الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

موعد نهائي السوبر المصري

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024.

وتُلعب المواجهة على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق مباراة نهائي السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر 3 قنوات وهي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.

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