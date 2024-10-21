إقالة أولى في الدوري الألماني بعد مرور 7 جولات

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 12:07

كتب : FilGoal

بوخوم

أعلن نادي بوخوم انفصاله عن مدربه بيتر زيدلر ومديره الرياضي مارك ليتاو بسبب سوء النتائج.

بوخوم يتذيل جدول ترتيب الدوري الألماني بلا أي انتصارات في أول 7 جولات.

وأفاد النادي أن القرار جاء بعد اجتماع مع المدرب والمدير الرياضي.

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هذه هي الإقالة الأولى في الدوري الألماني هذا الموسم.

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وخسر بوخوم في 6 مباريات وتعادل مرة وحيدة في الدوري الألماني هذا الموسم.

فيما ودع مسابقة كأس ألمانيا مبكرا.

يذكر أن بوخوم يستعد لملاقاة بايرن ميونيخ في الجولة المقبلة.

فيما يلاقي باير ليفركوزن حامل اللقب في الجولة التالية.

بوخوم الدوري الألماني
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