بيان قوي من نادي الاتفاق بعد تصريحات ستيفن جيرارد النارية تجاه الحكام

أصدر نادي الاتفاق السعودي بيانا قويا بعد خسارة الفريق من العروبة في الدوري السعودي هاجم فيه الحكام.

وذلك بعدما فتح الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الفريق على محمد الحربي حكم مواجهة فريقه أمام العروبة، ويرى أنه أحد أسباب الخسارة، مشيرًا إلى أنه كان أقل من مستوى المباراة.

في البداية، قال جيراد: "لن أستقبل أي سؤال عن المباراة، وذلك بسبب أنني لست سعيدا من قيادة الحكم للمباراة، أبارك للمنافس فوزه بالـ3 نقاط، لكن الحكم أفسد المباراة وسأشكوه".

وأضاف "أداء الحكم كان أقل من مستوى المباراة، وهذا كان واضحًا بالنسبة لي من البداية التي استقبلنا خلالها الهدف الأول الجميل للخصم، لكن استطعنا تعديل النتيجة والتقدم، إلا أن العروبة تمكن من الفوز مجددًا، لكن أعيد وأكرر أن حكم المباراة كان سيئًا، وأعتذر عن إجابة أي سؤال في المؤتمر".

بعدما أصدر النادي بيانا جاء على النحو التالي: "من المؤسف أن نشهد التأثير السلبي الناتج عن القرارات التحكيمية الخاطئة".

وأضاف البيان "نرجو من اللجان المسؤولة إعادة النظر في جودة أداء الحكام والعمل على تفادي الأخطاء التحكيمية الفادحة مما يدفع إدارة النادي للاستجابة للمطالبات الجماهيرية بالاستعانة بالحكام الأجانب لما تبقى من مباريات الموسم الرياضي الحالي".

وتلقى الاتفاق الخسارة الثالثة في دوري روشن أمام العروبة 2-3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعبه في الدمام لحساب الجولة السابعة.