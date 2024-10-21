الرياضية السعودية: نيمار سيشارك في مباراة العين والهلال لأول مرة منذ عام

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 11:17

كتب : FilGoal

نيمار وميتروفيتش ثنائي الهلال السعودي

يعود البرازيلي نيمار للمشاركة مجددا في المباريات بعد غياب تجاوز عام كامل، بسبب إصابته مع منتخب بلاده أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم يوم 18 أكتوبر 2023.

وكشفت الرياضية السعودية، عن اتجاه البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي، لوضع نيمار على مقاعد البدلاء أمام العين الإماراتي، على أن يتم إشراكه خلال أحداث الشوط الثاني.

ويحل الهلال ضيفا على العين على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن الجولة الثالثة من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وأجرى نيمار جراحة في ركبته اليسرى على يد طبيب المنتخب البرازيلي ومدير الإدارة الطبية في الهلال يوم 2 نوفمبر 2023.

وانضم نيمار إلى الهلال في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان لمدة موسمين.

وخاض نيمار مع الفريق 5 مباريات بواقع 3 في الدوري السعودي، ومباراتين في دوري أبطال آسيا، سجل خلالهم هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وكان الهلال استطاع الفوز على حساب الفيحاء في الجولة السابعة من الدوري السعودي، يوم الجمعة الماضي.

ويحتل الهلال صدارة مجموعة غرب آسيا برصيد 6 نقاط من فوزين بالتساوي مع الأهلي السعودي.

ويعد ذلك الموسم الأول الذي يطبق فيه النظام الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تنقسم القارة إلى مجموعتين واحدة للشرق وأخرى للغرب.

وتضم كل مجموعة 12 فريقا، يتأهل من كل مجموعة 8 فرق إلى دور الـ16 لتبدأ مواجهات النظام والإياب بالشكل المعتاد.

ويخوض كل فريق خلال دور المجموعات 8 مباريات بوافق 4 مباريات على أرضه، و4 خارج أرضه.

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