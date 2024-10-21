مدير سيراميكا يرد على رفض بيع اللاعبين السابقين لـ الأهلي إلى الزمالك

رد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا على رفض اللاعبين السابقين لـ الأهلي إلى الزمالك.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للنخبة لعام 2024، وذلك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بثنائية مقابل هدف.

وقال البطاوي لقناة صدى البلد: "أكدت من قبل أن علاقتنا جيدة بجميع الأندية خاصة الأهلي والزمالك وبيراميدز ودائما ما نتعاون معا".

وأضاف "يوجد بعض الأشخاص يوجهون الجماهير لاستفادات شخصية، لكن الرد على هؤلاء كان عن طريق الأداء ضد الأهلي، وهذا ما يحدث ضد الزمالك وبيراميدز أيضا".

وأوضح "سياسة عدم بيع لاعبي الأهلي السابقين للزمالك؟ نحن رفضنا في الموسم الماضي بيع محمد بسام وأحمد رمضان للأهلي، والموسم الحالي لم ينتقل كل من عمرو قلاوة ورمضان وصديق أوجولا للزمالك، نحن نعمل من أجل مصلحة الفريق فقط".

وشدد "صرحت من قبل أنني أهلاوي، لكن لا يوجد أي شخص في مصر بدون انتماء لأحد القطبين، لكن انتمائي الأول لعملي".

وأنهى حديثه قائلا: "أتوقع أن يتوج الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح".

ويضرب الأهلي موعدا مع الزمالك في نهائي السوبر يوم الخميس المقبل، بينما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.