مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-10-2024 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه ومنافس الأهلي

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 10:23

كتب : FilGoal

تقديم محمود حسن تريزيجيه كلاعب لـ الريان

يشهد اليوم الإثنين العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024.

وتقام مباراة في الدوري الإنجليزي، وأخرى في الإسباني، فيما تقام 4 مواجهات بدوري أبطال آسيا، بينهم مواجهة الريان القطري الذي يضم بين صفوفه محمود حسن تريزيجيه ويستضيف الأهلي السعودي.

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كما يلاقي العين الإماراتي منافس الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال ضيفه الهلال السعودي

للإطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست - كريستال بالاس.. الساعة 10.. على قناة بي إن سبورتس 1 يعلق عليها علي محمد علي

الدوري الإسباني

فالنسيا - لاس بالماس.. الساعة 10.. على قناة بي إن سبورتس 3 يعلق عليها محمد بركات

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

الريان القطري - الأهلي السعودي .. الساعة 7 مساءً، وتنقل عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

العين الإماراتي - الهلال السعودي.. الساعة 7 مساءً، وتنقل عبر قناة SSC1 HD

محمد رمضان كهربا الأهلي
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