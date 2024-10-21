السوبر المصري - الأهلي: إعادة كهربا إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته

قرر النادي الأهلي استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" من الإمارات وتوقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي عودة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا إلى القاهرة، وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي".

كما وقع المدير الرياضى غرامة كبيرة على كهربا: "خصم مليون جنيه من مستحقاته المالية نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس".

وحقق النادي الأهلي فوزًا صعبا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في السوبر المصري المقام في الإمارات.

ولم يشارك كهربا في المباراة، حيث بدأ طاهر محمد طاهر أساسيا في هجوم الفريق وسجل هدفين، قبل نزول وسام أبو علي لقيادة الهجوم.

وتأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية لملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل.

وكان الزمالك حقق الفوز على حساب بيراميدز بضربات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانضم كهربا إلى صفوف الأهلي قادما من هاتاي سبور التركي في صيف 2022.

ولم يشارك كهربا في أي مباراة أساسيا هذا الموسم، وحل بدلا في مباراتي جور ماهيا الكيني في الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

موعد نهائي السوبر المصري

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024.

وتُلعب المواجهة على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق مباراة نهائي السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر 3 قنوات وهي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.