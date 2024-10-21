المدير الفني للجنة الحكام يرد على طلب الزمالك لحكام أجانب في نهائي السوبر

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 03:32

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين

علق إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام على أداء الحكام المصريين في نصف نهائي كأس السوبر.

وقال نور الدين في تصريحاته للقناة الأولى: "أشكر إدارات الأندية الأربعة المشاركة في السوبر واتحاد الكرة على الثقة والدعم للحكام المصريين. إن شاء الله ستزداد الثقة وتقل الأخطاء".

وأضاف "بمنتهى الشفافية لا يوجد مخلوق قادر على منع أخطاء التحكيم، ولكن العمل والتدريب والتطوير قادر على تقليلها".

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وأكمل "نرى أخطاء في البطولات الكبرى حول العالم وما يهمنا ألا تكون الأخطاء مؤثرة في سير المباريات".

وتابع "لا نريد القول بإن حظنا سيئ في بداية الموسم ببطولة كبيرة مثل السوبر المصري، ولكننا نثق في الحكام".

وعن مطالبة أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك بحكام أجانب لنهائي السوبر قال: "لسنا في صراع مع الأندية ويهمنا نجاح البطولة".

وأوضح "أداء الحكام جيد ولا تواصل يتم بيننا وبين الأندية فهناك تسلسل في المنظومة وهناك اتحاد الكرة أولا. أتمنى أن يستمر الحكام المتواجدين وإن شاء الله هذا ما سيتم".

واختتم "الأخطاء السابقة هي سبب دخول الحكام الأجانب، ومع تحسن المستوى لن يكون هناك حكام أجانب سواء لإدارة المباريات أو لإدارة لجنة التحكيم. والقرار لاتحاد الكرة في النهاية".

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز، بينما تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وسجل طاهر محمد طاهر ثنائية الأهلي، بالهدف الأسرع في الدقيقة الأولى والثاني في الدقيقة 55.

بينما سجل فخري لاكاي هدف سيراميكا كليوباترا.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.

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