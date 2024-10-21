المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء

أبدى حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك سعادته بالفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وقال المندوه في تصريحاته أبو ظبي الرياضية: "كانت مباراة صعبة وانتابنا القلق في كل لحظاتها. محمد عواد أكد قدراته كحارس مرمى كبير في ركلات الترجيح".

وأضاف "حين أتى هدف بيراميدز الملغي كان أشبه بالرصاصة التي تنهي الأمور، لكننا كنا نشعر طوال المباراة أننا لعبنا بشكل جيد والنهاية أتت سعيدة".

وأوضح "السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي. مررنا ببعض المشاكل والإخفاقات الإدارية والمالية ولكن في النهاية الزمالك يبقى الزمالك".

وأكمل "وجود الزمالك على منصة البطولات وضع طبيعي للغاية. نذكر جهود الجماهير ونشكرها دائما فهم السند. اليوم كانوا يحركون مقاعد الملعب والنجيل قبل اللاعبين".

وعن السماح للجماهير بالتقاط الصور التذكارية في مقر الإقامة في المباراة قال: "نسمح بذلك في لحظات الفرحة فقط مثل اليوم ومثل لحظة الوصول ولكن يجب أن نغلق على الفريق. من حق الجماهير الفرح بالفريق ولكنها فرحة محدودة لأننا لم نصل إلى الهدف بعد".

وأخيرا عن النهائي بين الزمالك والأهلي قال: "كل فرق السوبر قوية ولكن وجود القطبين في النهائي يعني حضور جماهيري أكبر. ننتظر الفوز فيه وإسعاد الجماهير".

وألغت تقنية الفيديو هدف بيراميدز الذي سجله يوسف أوباما في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بداعي التسلل.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز، بينما تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.