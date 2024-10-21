مؤتمر الرمادي: كنا أفضل من الأهلي ولا نستحق الخسارة.. وهناك مشكلة في زمن الشوط الثاني

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 02:59

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - أيمن الرمادي

أبدى أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا رضاه عن أداء فريقه الذي لا يراه يستحق الخسارة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي: "أعتز بهذه المباراة كثيرا. أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل في أغلب أوقاتها على كل الجوانب. لا نستحق الخسارة أبدا".

وأضاف "كنت أتمنى أن يكون الزمن الفعلي للشوط الثاني أكثر مما كان لأن المباراة توقفت كثيرا وهذا ليس في صالح الكرة".

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وأوضح "أنا فخور بفريقي وقوة نادينا الوليد الذي يخوض عامه الخامس في الدوري. الآن نحن في مصاف الأندية التي تلعب كرة جميلة وأنا أستمتع بما نقدمه".

واختتم "قدر الله وما شاء فعل. خسرنا المباراة ولكن رغم ذلك أنا سعيد بأداء اللاعبين. كنا أكثر سيطرة وأكثر فرصا، والشوط الثاني توقف أكثر من اللازم".

وتغلب الأهلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل طاهر ثنائية الأهلي، بالهدف الأسرع في الدقيقة الأولى والثاني في الدقيقة 55.

بينما سجل فخري لاكاي هدف سيراميكا كليوباترا.

وتأهل الأهلي لملاقاة الزمالك في النهائي يوم 24 أكتوبر.

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