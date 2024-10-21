شحاتة: الزمالك فريق كبير ومن الطبيعي أن نرغب في الضغط والتحكم

أبدى محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك سعادته بالفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وقال شحاتة في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي. درسنا بيراميدز جيدا والمدرب جوزيه جوميز يدعم كل اللاعبين ويمنحهم الثقة".

وأضاف "كنا على قدر هذه الثقة وتمكننا من الفوز، وإن شاء الله سيكون الكأس من نصيب الزمالك في النهائي".

وأكمل "الزمالك فريق كبير ومن الطبيعي أن تكون الرغبة حاضرة للضغط والتحكم في إيقاع المباراة".

واختتم "نشكر الإمارات على تنظيم البطولة ودائما كل الدول العربية يد واحدة".

وألغت تقنية الفيديو هدف بيراميدز الذي سجله يوسف أوباما في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بداعي التسلل.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز، بينما تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.