عواد: قضيت 5 سنوات في الزمالك ولم أرَ مثل هذا الالتزام من قبل

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 02:49

كتب : FilGoal

محمد عواد - بعثة الزمالك

أبدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك سعادته بالفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وقال عواد في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "واجهنا فريقا قويا وحققنا فوزا صعبا ويجب أن نستعد للمباراة النهائية من الغد".

وعن تصديه لركلة الترجيح الأخيرة قال: "اللاعبون الذين يسجلون يتحدثون معي طوال الوقت ونحاول جميعا الحفاظ على التركيز".

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وأضاف "قلنا إننا إذا تمكننا من تسجيل ركلاتنا الخمسة فسأتمكن من التصدي لكرة واحدة وحينها ستكفينا للفوز".

وأوضح "نفعل الأمور بشكل صحيح ومجلس الإدارة يوفر لنا كل عوامل النجاح، والجمهور يساندنا واللاعبون يبذلون كل ما لديهم".

وكشف "قضيت 5 سنوات في الزمالك وهذه أول مرة أرى النادي فيه التزام في المواعيد وفي التدريبات وفي كل شيء وهذا سيجلب النجاح والتوفيق في الملعب، فالتوفيق لا يأتي بالصدفة".

وبسؤاله عن لاعب واحد يحتفل معه قال: "إن كان يجب اختيار واحدا فهو شيكابالا. دائما يتحدث معي ويساندني هو وعبد الله السعيد. أنا فخور بوجودهما معي وأحاول قدر الإمكان أن أستفيد منهما".

واختتم "الحياة في كرة القدم لا تقف على أحد ولكن مصر والوطن العربي سيفتقدا موهبتيهما".

وتصدى عواد لركلة ترجيح بيراميدز الأخيرة التي سددها مصطفى فتحي.

وألغت تقنية الفيديو هدف بيراميدز الذي سجله يوسف أوباما في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بداعي التسلل.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز، بينما تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.

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