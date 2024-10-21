مؤتمر يورتشيتش: الكرة المصرية ليست الأهلي والزمالك فقط.. وهذا ما سأفعله مع مصطفى فتحي

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 02:45

كتب : FilGoal

يورتشيتش - بيراميدز

أبدى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز رضاه عن أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي: "شكرا لاحترامكم لي وللنادي لأن الكرة المصرية ليست الأهلي والزمالك فقط بل هناك أندية أخرى تستحق التواجد العالمي".

وأضاف "بعد نصف ساعة من بداية المباراة ارتفعت الحرارة والرطوبة ولذلك تراجع الإيقاع ومستوى كرة القدم".

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وأكمل "أهنئ لاعبي فريقي على الأداء وأهنئ الزمالك على الفوز".

ورد منفعلا على أحد الصحفيين: "لقد أهدرنا ركلة جزاء وسجلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة. كيف لا ترى الفارق؟ ألا ترى أي شيء؟ لا أفهم ما تريد قوله ماذا كان السؤال"؟

وتابع "أثق في لاعبي فريقي القدامى والجدد. الحرارة تؤثر على الجميع وليس نحن فقط".

وعن إهدار مصطفى فتحي لركلة الترجيح الأخيرة قال: "مصطفى فتحي لاعب كبير وأثق فيه، وفي المستقبل سيسدد ركلات جزاء أو ترجيح".

وألغت تقنية الفيديو هدف بيراميدز الذي سجله يوسف أوباما في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بداعي التسلل.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز، بينما تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.

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