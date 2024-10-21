محمد ناجي جدو: أتمنى أن يتمكن الحكم من النوم جيدا

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 02:30

كتب : FilGoal

محمد ناجي جدو - بيراميدز

وجه محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق بيراميدز انتقادا لمحمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق ضد الزمالك.

وكتب جدو عبر تويتر: "أتمني كابتن عاشور يعرف ينام كويس النهاردة".

وألغت تقنية الفيديو هدف بيراميدز الذي سجله يوسف أوباما في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بداعي التسلل.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز، بينما تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.

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