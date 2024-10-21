محمد ناجي جدو: أتمنى أن يتمكن الحكم من النوم جيدا

المدير الفني للجنة الحكام يرد على طلب الزمالك لحكام أجانب في نهائي السوبر

المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء

مؤتمر الرمادي: كنا أفضل من الأهلي ولا نستحق الخسارة.. وهناك مشكلة في زمن الشوط الثاني

شحاتة: الزمالك فريق كبير ومن الطبيعي أن نرغب في الضغط والتحكم

عواد: قضيت 5 سنوات في الزمالك ولم أرَ مثل هذا الالتزام من قبل

مؤتمر يورتشيتش: الكرة المصرية ليست الأهلي والزمالك فقط.. وهذا ما سأفعله مع مصطفى فتحي

مدير المركز الإعلامي لـ سيراميكا: الرمادي لعب بطريقة حسن شحاتة.. وهكذا حسم زيزو فوز الزمالك

هاني سعيد: ماذا استفدنا من تقنية الفيديو؟ في مصر لدينا دائما حسابات في هذه القرارات