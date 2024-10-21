محمد ناجي جدو: أتمنى أن يتمكن الحكم من النوم جيدا
الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 02:30
كتب : FilGoal
وجه محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق بيراميدز انتقادا لمحمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق ضد الزمالك.
وكتب جدو عبر تويتر: "أتمني كابتن عاشور يعرف ينام كويس النهاردة".
أتمني كابتن عاشور يعرف ينام كويس النهارده !!— Mohamed Geddo (@Geddo) October 20, 2024
وألغت تقنية الفيديو هدف بيراميدز الذي سجله يوسف أوباما في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بداعي التسلل.
وفاز الزمالك بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز، بينما تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.
وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.
وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.
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