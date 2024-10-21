مدير المركز الإعلامي لـ سيراميكا: الرمادي لعب بطريقة حسن شحاتة.. وهكذا حسم زيزو فوز الزمالك

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 02:20

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - أيمن الرمادي

شرح أحمد جلال مدير المركز الإعلامي لنادي سيراميكا كليوباترا ما فعله أيمن الرمادي المدير الفني للفريق قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال جلال في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أيمن الرمادي اتبع طريقة حسن شحاتة ورفع الضغط عن اللاعبين وطالبهم باللعب كما اعتادوا".

وعن مباراة الزمالك وبيراميدز قال: "قبل أن يسدد رمضان صبحي ركلة جزاء بيراميدز، زيزو ذهب باتجاه عواد ليؤخر التسديد وقال له: لا تتحرك رمضان ينتظر تحركك ليأخذ قراره".

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وأضاف "هذا جعل رمضان يحاول التنفيذ في أقصى الزاوية، وهنا لعبت خبرات اللاعبين دورها".

واختتم "لو نظرنا لركلة الترجيح الخامسة، جماهير الزمالك ظلت تهتف لعواد، وحين دخل مصطفى فتحي أخفق ودخل زيزو ليحصد الفوز وجائزة رجل المباراة. هذه التفاصيل الصغيرة تحسم المباريات".

وفاز الزمالك بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.

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