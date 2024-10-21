هاني سعيد: ماذا استفدنا من تقنية الفيديو؟ في مصر لدينا دائما حسابات في هذه القرارات

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

هاني سعيد - بيراميدز

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز اعتراضه على إلغاء هدف فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال سعيد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "قلنا إن مشاكلنا ستحل بدخول تقنية الفيديو ولكن الآن تتكرر الأخطاء في وجودها، فماذا استفدنا الآن"؟

وأضاف "في مصر لدينا دائما حسابات. 80% من الأمور لا تترك على حالها. هذه الكرة لو لفريق معين يجب احتسابها ولكن لفريق آخر من الممكن عدم احتسابها".

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وفي الإطار ذاته علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم الأهلي قائلا: "لا يمكن افتراض التعمد في قرار تقنية الفيديو بإلغاء هدف بيراميدز".

وأوضح "حكم الساحة لم يحتسب ركلة جزاء بيراميدز التي أهدرها رمضان صبحي في البداية وأعاده لها حكم الفيديو.. إذا كان هناك تعمد للخطأ كان من الأولى أن يتم التغاضي عن ركلة الجزاء".

وألغت تقنية الفيديو هدف بيراميدز الذي سجله يوسف أوباما في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بداعي التسلل.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.

هاني سعيد كأس السوبر المصري الزمالك بيراميدز
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