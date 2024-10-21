عودة بعد قرابة عام.. برشلونة يرسل إنذاره الأخير قبل الكلاسيكو بخماسية في شباك إشبيلية

سحق برشلونة ضيفه إشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك شهدت عودة جافي للمشاركة لأول مرة منذ 346 يوما بعد إصابة الركبة المؤلمة التي تعرض لها.

وأعلن هانزي فليك مدرب برشلونة تشكيلا مكونا من: إيناكي بينيا - جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي - مارك كاسادو - إريك جارسيا - بيدري - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

وأصيب إريك جارسيا أثناء الإحماء، ليخرج من التشكيل ويحل أنسو فاتي بدلا منه، ليتحول كاسادو وبيدري إلى ثنائية وسط أمامها رافينيا كصانع ألعاب.

المباراة هي الأخيرة للنادي الكتالوني في الدوري قبل الكلاسيكو المرتقب في ضيافة ريال مدريد.

ولكن قبلها يلعب ضد بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

الهداف يواصل التحليق

البداية أتت بهدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 28 سجل بيدري هدفا رائعا بعد تمريرة من لامين يامال.

وفي الدقيقة 39 أضاف ليفاندوفسكي ثالث الأهداف بعد لمسه لكرة أطلقها رافينيا على حدود المنطقة.

ليفاندوفسكي رفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري حتى الآن على صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه كيليان مبابي نجم ريال مدريد.

وقبل نهاية الشوط الأول، حل سامبي لوكونجا في صفوف إشبيلية بدلا من تشيديرا إيجوكي بسبب الإصابة.

العودة المرتقبة

مع انطلاق الشوط الثاني أتى سوسو في صفوف إشبيلية بدلا من بيكي.

وسجل رافينيا الرابع في الدقيقة 49 ولكن الراية أوقفت الاحتفال.

وفي الدقيقة 66 حل باو فيكتور وفيرمين لوبيز بدلا من ليفاندوفسكي ورافينيا، لتنتقل شارة القيادة إلى بيدري.

وأتى بابلو توري وجيرارد مارتن بدلا من يامال وفاتي في الدقيقة 76.

وسجل بابلو توري رابع الأهداف في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 83 عاد جافي أخيرا وارتدى شارة القيادة في نزوله بدلا من بيدري.

وقلص إشبيلية الفارق بهدف ستانيس إيدومبو بعد تمريرة من لويك بادي في الدقيقة 87.

وأخيرا أرسل بابلو توري عرضية من ركلة حرة ولكنها سكنت المرمى مباشرة في الدقيقة 88 ليأتي خامس الأهداف.

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.