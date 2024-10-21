عودة بعد قرابة عام.. برشلونة يرسل إنذاره الأخير قبل الكلاسيكو بخماسية في شباك إشبيلية

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

جافي

سحق برشلونة ضيفه إشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك شهدت عودة جافي للمشاركة لأول مرة منذ 346 يوما بعد إصابة الركبة المؤلمة التي تعرض لها.

وأعلن هانزي فليك مدرب برشلونة تشكيلا مكونا من: إيناكي بينيا - جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي - مارك كاسادو - إريك جارسيا - بيدري - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

أخبار متعلقة:
سلوت: صلاح سينافس أليكساندر أرنولد على مركز الظهير الأيمن للمرة الرابعة تواليا.. إنتر يواصل الفوز على روما ولاوتارو يدخل التاريخ سلوت: مباراة تشيلسي هي الأصعب لنا حتى الآن.. ونريد القتال أكثر

وأصيب إريك جارسيا أثناء الإحماء، ليخرج من التشكيل ويحل أنسو فاتي بدلا منه، ليتحول كاسادو وبيدري إلى ثنائية وسط أمامها رافينيا كصانع ألعاب.

المباراة هي الأخيرة للنادي الكتالوني في الدوري قبل الكلاسيكو المرتقب في ضيافة ريال مدريد.

ولكن قبلها يلعب ضد بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

الهداف يواصل التحليق

البداية أتت بهدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 28 سجل بيدري هدفا رائعا بعد تمريرة من لامين يامال.

وفي الدقيقة 39 أضاف ليفاندوفسكي ثالث الأهداف بعد لمسه لكرة أطلقها رافينيا على حدود المنطقة.

ليفاندوفسكي رفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري حتى الآن على صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه كيليان مبابي نجم ريال مدريد.

وقبل نهاية الشوط الأول، حل سامبي لوكونجا في صفوف إشبيلية بدلا من تشيديرا إيجوكي بسبب الإصابة.

العودة المرتقبة

مع انطلاق الشوط الثاني أتى سوسو في صفوف إشبيلية بدلا من بيكي.

وسجل رافينيا الرابع في الدقيقة 49 ولكن الراية أوقفت الاحتفال.

وفي الدقيقة 66 حل باو فيكتور وفيرمين لوبيز بدلا من ليفاندوفسكي ورافينيا، لتنتقل شارة القيادة إلى بيدري.

وأتى بابلو توري وجيرارد مارتن بدلا من يامال وفاتي في الدقيقة 76.

وسجل بابلو توري رابع الأهداف في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 83 عاد جافي أخيرا وارتدى شارة القيادة في نزوله بدلا من بيدري.

وقلص إشبيلية الفارق بهدف ستانيس إيدومبو بعد تمريرة من لويك بادي في الدقيقة 87.

وأخيرا أرسل بابلو توري عرضية من ركلة حرة ولكنها سكنت المرمى مباشرة في الدقيقة 88 ليأتي خامس الأهداف.

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (5)-(1) إشبيلية تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي ولامين يامال يقودان الهجوم ضد إشبيلية قائمة برشلونة – الظهور الأول لتشيزني وعودة جافي في مواجهة إشبيلية رئيس إشبيلية يهاجم برشلونة بسبب قضية نيجريرا أنشيلوتي: أفتخر بتدريب مودريتش.. ومبابي وفينيسيوس حسنا حالتهما 3 دقائق كافية لـ مودريتش.. ريال مدريد يخطف الفوز من سيلتا فيجو انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (1)-(2) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد – عودة كورتوا أساسيا وغياب مودريتش ضد سيلتا فيجو
أخر الأخبار
مؤتمر الرمادي: كنا أفضل من الأهلي ولا نستحق الخسارة.. وهناك مشكلة في زمن الشوط الثاني 5 دقيقة | الكرة المصرية
شحاتة: الزمالك فريق كبير ومن الطبيعي أن نرغب في الضغط والتحكم 11 دقيقة | الكرة المصرية
عواد: قضيت 5 سنوات في الزمالك ولم أرَ مثل هذا الالتزام من قبل 15 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر يورتشيتش: الكرة المصرية ليست الأهلي والزمالك فقط.. وهذا ما سأفعله مع مصطفى فتحي 19 دقيقة | الكرة المصرية
محمد ناجي جدو: أتمنى أن يتمكن الحكم من النوم جيدا 35 دقيقة | الكرة المصرية
مدير المركز الإعلامي لـ سيراميكا: الرمادي لعب بطريقة حسن شحاتة.. وهكذا حسم زيزو فوز الزمالك 45 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: ماذا استفدنا من تقنية الفيديو؟ في مصر لدينا دائما حسابات في هذه القرارات 2 ساعة | الكرة المصرية
عودة بعد قرابة عام.. برشلونة يرسل إنذاره الأخير قبل الكلاسيكو بخماسية في شباك إشبيلية 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 3 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال