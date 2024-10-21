نبيل عماد: أبذل كل جهدي للحاق بالنهائي.. وهذا ردي على من يخطئ في حقي

أبدى نبيل عماد لاعب وسط الزمالك سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عماد في تصريحاته لقناة الزمالك: "أهنئ اللاعبون والجهاز الفني والإدارة على الفوز الذي يمنحنا دفعة كبيرة قبل النهائي".

وأضاف "حالة الجو كانت صعبة للغاية والرطوبة كانت مرتفعة. توقيت المباراة كان صعبا علينا".

وأكمل "كلنا هنا لأجل نادي الزمالك ومن يدخل منظومته هو المستفيد. الفوز على فريق كبير مثل بيراميدز يمنحنا دفعة كبيرة للفوز بالبطولة".

وتابع "أقدر إصرار الجهاز الفني على ضمي رغم علمهم بقوة إصابتي. عملنا بشكل مكثف في الأيام الماضية والأشعة المقبلة ستكون الفيصل في لحاقي بالنهائي من عدمه".

وعن تصرف فئة من الجماهير تجاهه خلال تواجده مع منتخب مصر قال: "أنا لاعب لنادي الزمالك وفزت ببطولة ويحق لي الاحتفال طالما لم أوجه إساءة لأحد. أي شخص أخطأ في حقي لا أركز معه بل مع فريقي. الجمهور قادم لدعم مصر وفي ذلك الوقت كنت لاعبا لمنتخب مصر".

وأوضح "أنا أول من توجه وشكر ربيعة وكوكا في مباراة المنتخب. اللاعبون في الخارج يقاتلون ضد بعضهم البعض بقوة ثم يصبحوا زملاء في المنتخب. من هاجمني هو متعصب بالطبع".

وتغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1 في نصف نهائي كأس السوبر.

وتقدم بيراميدز بهدف إبراهيم عادل، وتعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وبذلك يلعب الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس السوبر، بعد تأهل الأحمر بالفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1.