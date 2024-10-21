نبيل عماد: أبذل كل جهدي للحاق بالنهائي.. وهذا ردي على من يخطئ في حقي

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

نبيل عماد - بعثة الزمالك

أبدى نبيل عماد لاعب وسط الزمالك سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عماد في تصريحاته لقناة الزمالك: "أهنئ اللاعبون والجهاز الفني والإدارة على الفوز الذي يمنحنا دفعة كبيرة قبل النهائي".

وأضاف "حالة الجو كانت صعبة للغاية والرطوبة كانت مرتفعة. توقيت المباراة كان صعبا علينا".

أخبار متعلقة:
متحدث الزمالك: لماذا لا نستعين بحكام أجانب في نهائي السوبر المصري طبيب الزمالك يوضح موقف الثلاثي المصاب كولر: نريد رد الاعتبار أمام الزمالك ركلات الترجيح حسمت النصف.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري

وأكمل "كلنا هنا لأجل نادي الزمالك ومن يدخل منظومته هو المستفيد. الفوز على فريق كبير مثل بيراميدز يمنحنا دفعة كبيرة للفوز بالبطولة".

وتابع "أقدر إصرار الجهاز الفني على ضمي رغم علمهم بقوة إصابتي. عملنا بشكل مكثف في الأيام الماضية والأشعة المقبلة ستكون الفيصل في لحاقي بالنهائي من عدمه".

وعن تصرف فئة من الجماهير تجاهه خلال تواجده مع منتخب مصر قال: "أنا لاعب لنادي الزمالك وفزت ببطولة ويحق لي الاحتفال طالما لم أوجه إساءة لأحد. أي شخص أخطأ في حقي لا أركز معه بل مع فريقي. الجمهور قادم لدعم مصر وفي ذلك الوقت كنت لاعبا لمنتخب مصر".

وأوضح "أنا أول من توجه وشكر ربيعة وكوكا في مباراة المنتخب. اللاعبون في الخارج يقاتلون ضد بعضهم البعض بقوة ثم يصبحوا زملاء في المنتخب. من هاجمني هو متعصب بالطبع".

وتغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1 في نصف نهائي كأس السوبر.

وتقدم بيراميدز بهدف إبراهيم عادل، وتعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وبذلك يلعب الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس السوبر، بعد تأهل الأحمر بالفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1.

السوبر المصري الزمالك
نرشح لكم
مؤتمر الرمادي: كنا أفضل من الأهلي ولا نستحق الخسارة.. وهناك مشكلة في زمن الشوط الثاني شحاتة: الزمالك فريق كبير ومن الطبيعي أن نرغب في الضغط والتحكم عواد: قضيت 5 سنوات في الزمالك ولم أرَ مثل هذا الالتزام من قبل مؤتمر يورتشيتش: الكرة المصرية ليست الأهلي والزمالك فقط.. وهذا ما سأفعله مع مصطفى فتحي محمد ناجي جدو: أتمنى أن يتمكن الحكم من النوم جيدا مدير المركز الإعلامي لـ سيراميكا: الرمادي لعب بطريقة حسن شحاتة.. وهكذا حسم زيزو فوز الزمالك هاني سعيد: ماذا استفدنا من تقنية الفيديو؟ في مصر لدينا دائما حسابات في هذه القرارات عودة بعد قرابة عام.. برشلونة يرسل إنذاره الأخير قبل الكلاسيكو بخماسية في شباك إشبيلية
أخر الأخبار
مؤتمر الرمادي: كنا أفضل من الأهلي ولا نستحق الخسارة.. وهناك مشكلة في زمن الشوط الثاني 5 دقيقة | الكرة المصرية
شحاتة: الزمالك فريق كبير ومن الطبيعي أن نرغب في الضغط والتحكم 11 دقيقة | الكرة المصرية
عواد: قضيت 5 سنوات في الزمالك ولم أرَ مثل هذا الالتزام من قبل 15 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر يورتشيتش: الكرة المصرية ليست الأهلي والزمالك فقط.. وهذا ما سأفعله مع مصطفى فتحي 19 دقيقة | الكرة المصرية
محمد ناجي جدو: أتمنى أن يتمكن الحكم من النوم جيدا 35 دقيقة | الكرة المصرية
مدير المركز الإعلامي لـ سيراميكا: الرمادي لعب بطريقة حسن شحاتة.. وهكذا حسم زيزو فوز الزمالك 44 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: ماذا استفدنا من تقنية الفيديو؟ في مصر لدينا دائما حسابات في هذه القرارات 2 ساعة | الكرة المصرية
عودة بعد قرابة عام.. برشلونة يرسل إنذاره الأخير قبل الكلاسيكو بخماسية في شباك إشبيلية 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 3 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال