ناصر ماهر: شيكابالا وعبد الله السعيد أسطورتان وهذا ليس للتقليل من أحد

أبدى ناصر ماهر لاعب وسط الزمالك سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وقال ماهر في تصريحاته لقناة الزمالك: "أهنئ جماهير نادي الزمالك وإن شاء الله سنتمكن من إسعادهم أكثر".

وأضاف "شيكابالا وعبد الله السعيد تاريخهما كبير ونتعلم منهما ونتمنى الوصول لمستواهما واستمراريتهما".

وأوضح "لا أقول ذلك للتقليل من أي لاعبين آخرين. كل الأندية لديها نجومها ولكنهما زميليّ في نفس الفريق وأحترمهما كثيرا".

وأكمل "كنا موفقين ونجحنا في العودة للمباراة وإن شاء الله سيكون القادم أفضل".

وتابع "حالة الجو كانت صعبة للغاية اليوم ولكننا لعبنا في مثل هذه الأجواء من قبل ومعتادين. واجهنا فريقا كبيرا يملك لاعبين كبار وبدلاء ممتازين أيضا".

واختتم "نتعامل مع كل مباراة بصورة مستقلة والنتائج ليست من صنعنا، بل دورنا هو أن نؤدي عملنا وأن نجتهد".

وتغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1 في نصف نهائي كأس السوبر.

وتقدم بيراميدز بهدف إبراهيم عادل، وتعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وبذلك يلعب الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس السوبر، بعد تأهل الأحمر بالفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1.