للمرة الرابعة تواليا.. إنتر يواصل الفوز على روما ولاوتارو يدخل التاريخ

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 00:08

كتب : محمد رؤوف

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

واصل إنتر ميلان تحقيق الفوز على روما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الوحيد.

ودخل لاوتارو قائد إنتر تاريخ النادي بعدما سجل في الذئاب، إذ تساوي اللاعب الأرجنتيني مع ستيفانو نييرس كأكثر لاعب أجنبي يسجل لإنتر.

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ووصل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما للهدف رقم 133 مع إنتر في جميع البطولات.

وأحرز لاوتارو الهدف في الدقيقة 60 بعدما سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وتعرض كل من هاكان تشالهان أوجلو وفرانشيسكو أتشيربي للإصابة في الدقيقتين 12 و27 ودخل دافيدي فراتيزي وستيفان دي فراي.

وللمباراة الرابعة على التوالي يفوز إنتر على روما في المواجهات المباشرة بينهما.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 17 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويسبقه نابولي بفارق نقطتين.

وتجمد رصيد روما عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

روما إنتر لاوتارو مارتينيز الدوري الإيطالي
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