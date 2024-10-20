محمد بسام: الجميع يتحدث عن أداء سيراميكا المميز.. وهدف الأهلي "حظ"

يرى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا أن فريقه قدم مستوى مميز أمام الأهلي في السوبر المصري رغم الخسارة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للنخبة 2024 بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا، ليضرب موعدا ضد الزمالك.

وقال بسام عبر قناة أون تايم سبورتس: "للعام الثاني سيراميكا كليوباترا يلعب السوبر المصري ويقدم أداء مميز والجميع يتحدث عنا".

وأضاف "الحظ لم يحالفنا أمام الأهلي بعدما تلقينا الهدف الأول بعد 11 ثانية، وإذا بدأنا المباراة بشكل أفضل لكانت الأمور أصبحت أكثر صعوبة على الأحمر".

وواصل "رغم هدف الأهلي المبكر إلا أننا استطعنا التماسك والعودة في النتيجة واللاعبين قدموا كل ما لديهم".

وأردف "رحل من سيراميكا عدة لاعبين مميزين ولكن النادي تعاقد مع صفقات مميزة أخرى لتعويضهم".

وشدد "تنتظرنا مباراة مهمة ضد بيراميدز وهدفنا العودة بميدالية".

وأتم تصريحاته "هدف الأهلي الأول به توفيق كبير والخطأ مشترك من الجميع بسبب توتر بداية المباراة، مثلما سجل الأهلي هدف فوزه العام الماضي أيضا في الدقيقة الأخيرة أمامنا".

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري.

وبذلك يلعب بيراميدز ضد سيراميكا للمرة الثانية على التوالي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للسوبر.

موعد المباراة

وتقام مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024.

وتُلعب المواجهة على آل نهيان.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 04:05 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر 3 قنوات وهي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.