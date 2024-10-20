متحدث الزمالك: لماذا لا نستعين بحكام أجانب في نهائي السوبر المصري

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 23:50

كتب : FilGoal

أحمد سالم

طرح أحمد سالم المتحدث الرسمي لـ نادي الزمالك تسائلا حول الأداء التحكيمي عقب نهاية مباراتي نصف نهائي السوبر المصري.

وانتصر الزمالك والأهلي على بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

وكتب سالم عبر حسابه على "فيسبوك": "علامات استفهام حول مستوي التحكيم في لقاءات اليوم، مما ينذر بكارثة تحكيمية -نحن في غني عنها- قد تحدث يوم الخميس القادم.، لذا يبقي التساؤل".

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وأضاف "لماذا لا نستعين بحكام أجانب أو من دولة الإمارات الشقيقة منعا للمشاكل".

وشهدت مباراة الزمالك ضد بيراميدز احتساب ركلة جزاء على الأبيض في بداية الشوط الثاني، كما ألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح بيراميدز في الثواني الأخيرة بسبب التسلل.

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1.

فيما انتصر الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 وحجز مقعده في النهائي.

وسيلتقي قطبا الكرة المصرية يوم الخميس المقبل في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة لحسم أولى ألقاب الموسم المحلية.

وسيكون ذلك النهائي الـ 19 للأهلي في السوبر المصري، والـ 12 للزمالك.

ويمتلك الأهلي فرصة تحقيق اللقب الـ 15 فيما يسعى الزمالك لرفع رصيده لـ 5 ألقاب.

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