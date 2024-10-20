طبيب الزمالك يوضح موقف الثلاثي المصاب

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك موقف الثلاثي عمر جابر ومصطفى الزناري ونبيل عماد من الإصابة قبل نهائي السوبر المصري.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

وقال طبيب الزمالك عبر قناة النادي: "اشتكى عمر جابر من إجهاد عضلي في العضلة الخلفية في المران قبل الأخير لمباراة بيراميدز، وطلبت من جوميز إراحته من أجل أن يكون جاهزا للنهائي".

وأضاف "نبيل عماد تعرض لإصابة قوية بتمزق في العضلة الخلفية في أول مران له مع منتخب مصر ثم عاد للتدرب مرة أخرى مع المنتخب وتعرض لإصابة أخرى، يتدرب يوميا مرتين ولن أخاطر بمشاركته".

وأتم "الزناري صمم على التواجد والتدرب وتعافى من الإصابة مبكرا، وهو لاعب راجل".

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حسمت ركلات الترجيح تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في استاد آل نهيان بمدينة أبو ظبي بالإمارات.

تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز وسجل سيف الدين الجزيري التعادل لبيراميدز.

اللقاء شهد أيضا ركلة جزاء مهدرة من رمضان صبحي، وهدف ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو في الثانية الأخيرة من عمر اللقاء بسبب التسلل على يوسف إبراهيم "أوباما".

ويعد ذلك التعادل التاسع بين الفريقين في جميع المواجهات، وفي 3 من بينها وصلا لركلات الترجيح ابتسمت مرتين للزمالك ومرة لبيراميدز.

وتعد تلك المرة التاسعة التي يصل فيها مباراة بكأس السوبر المصري إلى ركلات الترجيح، وللمرة الخامسة للزمالك والثالثة لبيراميدز.

وانتصر الزمالك للمرة الثالثة على التوالي بركلات الترجيح في السوبر المصري بعد نسختي 2017 و2020.

وتساوى الزمالك مع الأهلي في التفوق بركلات الترجيح 3 مرات لكل فريق من بينها 2 لكل فريق على نصيب الآخر.

وينتظر الزمالك في يوم الخميس المقبل مواجهة الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.