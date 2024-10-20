سلوت: مباراة تشيلسي هي الأصعب لنا حتى الآن.. ونريد القتال أكثر

يرى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن مباراة تشيلسي هي الأصعب لفريقه حتى الآن.

وقاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على منافسه تشيلسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لـ بي بي سي: "كانت العديد من المباريات الأخرى صعبة، ولكن ربما كانت هذه هي الأصعب، بسبب اللاعبين أصحاب الجودة العالية والبنية التي يتمتعون بها".

وأضاف "دافعنا بقوة كبيرة من خلال الفريق بأكمله، كان هناك معدل عمل لا يصدق، أصبحت المباراة صعبة بالنسبة لنا لأنه كانت هناك بعض القرارات في رأيي التي لم تكن في صالحنا".

وأكمل "إذا كنا تمكنا من التقدم بهدفين في الشوط الأول، كان ذلك سيشكل فارقا كبيرا بعد أن استقبلنا هدفا، لكننا تقدمنا ​​مرة أخرى وسجلنا الهدف الثاني".

وأنهى حديثه قائلا: "كلما واجهت فرق أقوى، كلما زادت حاجتك إلى القتال أكثر، يوجد الكثير من الفرق القوية في الدوري الإنجليزي، ولذلك نأمل أن يتمكن كل لاعب من صناعة الفارق".

وسجل محمد صلاح وكورتيس جونز ثنائية ليفربول، بينما أحرز نيكولاس جاكسون هدف تشيلسي.

ويواصل ليفربول تحقيقه للانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي إذ فاز على كريستال بالاس وولفرهامبتون وبورنموث.

وللمباراة السابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي لا يعرف ليفربول الخسارة من تشيلسي.

وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 14 في المركز السادس.

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