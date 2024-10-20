السوبر المصري - طاهر وزيزو يحصدان جوائز اليوم الأول

عودة بعد قرابة عام.. برشلونة يرسل إنذاره الأخير قبل الكلاسيكو بخماسية في شباك إشبيلية

نبيل عماد: أبذل كل جهدي للحاق بالنهائي.. وهذا ردي على من يخطئ في حقي

ناصر ماهر: شيكابالا وعبد الله السعيد أسطورتان وهذا ليس للتقليل من أحد

محمد بسام: الجميع يتحدث عن أداء سيراميكا المميز.. وهدف الأهلي "حظ"

متحدث الزمالك: لماذا لا نستعين بحكام أجانب في نهائي السوبر المصري

طبيب الزمالك يوضح موقف الثلاثي المصاب

كولر: نريد رد الاعتبار أمام الزمالك

السوبر المصري - مدير سيراميكا: لعبنا جيدا ضد الأهلي كثيرا ولم نفز.. ولا نستحق الخسارة