السوبر المصري - طاهر وزيزو يحصدان جوائز اليوم الأول
الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 23:19
كتب : FilGoal
فاز طاهر محمد طاهر بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
طاهر محمد طاهر
النادي : الأهلي
وتغلب الأهلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف وحيد.
وسجل طاهر ثنائية الأهلي، بالهدف الأسرع في الدقيقة الأولى والثاني في الدقيقة 55.
بينما سجل فخري لاكاي هدف سيراميكا كليوباترا.
وتأهل الأهلي لملاقاة الزمالك في النهائي يوم 24 أكتوبر.
الزمالك تأهل إلى النهائي بفضل فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، حيث تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز وتعادل سيف الدين الجزيري للأبيض.
زيزو نجم الزمالك حصد جائزة رجل المباراة وأهداها لطفلة رضيعة في المدرجات.
مولودة منذ شهر ونصف 👶
أحمد سيد زيزو يُهدي جائزة رجل المباراة لأصغر مشجعة زمالكوية في المدرجات ومشجع يوجه له رسالة 👏
📷هلال عادل pic.twitter.com/fH30KgS8vZ— FilGoal (@FilGoal) October 20, 2024