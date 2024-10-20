السوبر المصري - طاهر وزيزو يحصدان جوائز اليوم الأول

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 23:19

كتب : FilGoal

زيزو

فاز طاهر محمد طاهر بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتغلب الأهلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل طاهر ثنائية الأهلي، بالهدف الأسرع في الدقيقة الأولى والثاني في الدقيقة 55.

أخبار متعلقة:
كولر: نريد رد الاعتبار أمام الزمالك السوبر المصري - مدير سيراميكا: لعبنا جيدا ضد الأهلي كثيرا ولم نفز.. ولا نستحق الخسارة ركلات الترجيح حسمت النصف.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري السوبر المصري - موعد نهائي الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة

بينما سجل فخري لاكاي هدف سيراميكا كليوباترا.

وتأهل الأهلي لملاقاة الزمالك في النهائي يوم 24 أكتوبر.

الزمالك تأهل إلى النهائي بفضل فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، حيث تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز وتعادل سيف الدين الجزيري للأبيض.

زيزو نجم الزمالك حصد جائزة رجل المباراة وأهداها لطفلة رضيعة في المدرجات.

زيزو الزمالك السوبر المصري الأهلي طاهر محمد طاهر
نرشح لكم
عودة بعد قرابة عام.. برشلونة يرسل إنذاره الأخير قبل الكلاسيكو بخماسية في شباك إشبيلية نبيل عماد: أبذل كل جهدي للحاق بالنهائي.. وهذا ردي على من يخطئ في حقي ناصر ماهر: شيكابالا وعبد الله السعيد أسطورتان وهذا ليس للتقليل من أحد محمد بسام: الجميع يتحدث عن أداء سيراميكا المميز.. وهدف الأهلي "حظ" متحدث الزمالك: لماذا لا نستعين بحكام أجانب في نهائي السوبر المصري طبيب الزمالك يوضح موقف الثلاثي المصاب كولر: نريد رد الاعتبار أمام الزمالك السوبر المصري - مدير سيراميكا: لعبنا جيدا ضد الأهلي كثيرا ولم نفز.. ولا نستحق الخسارة
أخر الأخبار
عودة بعد قرابة عام.. برشلونة يرسل إنذاره الأخير قبل الكلاسيكو بخماسية في شباك إشبيلية 8 دقيقة | الدوري الإسباني
سلوت: صلاح سينافس أليكساندر أرنولد على مركز الظهير الأيمن 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيل عماد: أبذل كل جهدي للحاق بالنهائي.. وهذا ردي على من يخطئ في حقي 29 دقيقة | الكرة المصرية
ناصر ماهر: شيكابالا وعبد الله السعيد أسطورتان وهذا ليس للتقليل من أحد 31 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الرابعة تواليا.. إنتر يواصل الفوز على روما ولاوتارو يدخل التاريخ 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد بسام: الجميع يتحدث عن أداء سيراميكا المميز.. وهدف الأهلي "حظ" 53 دقيقة | الدوري المصري
متحدث الزمالك: لماذا لا نستعين بحكام أجانب في نهائي السوبر المصري 55 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يوضح موقف الثلاثي المصاب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال