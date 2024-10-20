كولر: نريد رد الاعتبار أمام الزمالك

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

مارسيل كولر

شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أن فريقه سيسعى لرد الاعتبار أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري، لخسارته ضد الأبيض قبل أسابيع في السوبر الإفريقي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للنخبة 2024 بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا، ليضرب موعدا ضد الزمالك.

وقال كولر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "الأهلي لا يحتاج لطبيب نفسي لتهيئة اللاعبين، وكل ما نحتاجه أن يخرج اللاعبون كل ما لديهم، لدينا جودة كبيرة في الفريق تجعلنا نرى تركيز اللاعبين بشكل أكبر في الدفاع والهجوم".

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وأضاف "تحدثت مع اللاعبين أكثر من مرة بشأن الفوز بالالتحامات ونعمل على ذلك ونأمل أن نصل باللاعبين إلى المستوى الذي يجعلهم يخرجون أفضل ما لديهم".

وأشار "ليس معنى أن الأهلي فاز ببطولة السوبر آخر مرتين في نفس الملعب أن ذلك سيمنحنا أفضلية ضد الزمالك".

وأكمل "كان لدينا خيبة أمل كبيرة بعد خسارة السوبر الإفريقي ضد الزمالك خاصة بعد وصول المباراة لركلات الترجيح".

وواصل "نريد رد الاعتبار لخسارة نهائي السوبر الإفريقي خلال نهائي السوبر المصري ضد الزمالك واللاعبين يعلمون ذلك جيدا ويريدون إسعاد الجماهير وإثبات أنهم في مستوى أفضل".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يكون الفريق في مستوى مميز خلال نهائي السوبر ونحقق لقب البطولة".

وفاز الأهلي على سيراميكا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة بهدفين لهدف.

ثنائية الأهلي سجلها طاهر محمد، بينما سجل هدف سيراميكا الوحيد فخري لاكاي.

بينما تأهل الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

موعد نهائي السوبر المصري

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024.

وتُلعب المواجهة على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق مباراة نهائي السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر 3 قنوات وهي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.

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