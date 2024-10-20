السوبر المصري - مدير سيراميكا: لعبنا جيدا ضد الأهلي كثيرا ولم نفز.. ولا نستحق الخسارة

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 22:46

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - أكرم توفيق - إسلام عيسى

أقر معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا أن فريقه لعب جيدا ضد الأهلي كثيرا ولكن لم يتمكن من تحقيق الفوز.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للنخبة لعام 2024، وذلك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بثنائية مقابل هدف.

وقال البطاوي لقناة أبو ظبي الرياضية: "أشكر اللاعبين على الأداء الجيد ضد الأهلي، لعبنا بنفس هذه الطريقة الرائعة في أكثر من مباراة أمام الأهلي ولم ننتصر، وأعتقد أننا لم نستحق الخسارة".

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وأضاف "عدم التركيز كلفنا الهدف في البداية والأمر يأخذ بعض الوقت لتستعيد التركيز مرة أخرى".

وتابع "للمرة الأولى التي أرى فيها الأهلي يهدر الوقت".

وواصل "اشتراك الزمالك والأهلي وبيراميدز في إفريقيا كانت ميزة لهم لخوض المباريات الرسمية".

وأكمل "بيراميدز لديه فريق قوي ولعب مباراة قوية ضد الزمالك، لكن خسر بركلات الترجيح".

وأنهى حديثه قائلا: "خرجت من قبل وانتقدت التحكيم المصري، لكن اليوم لم تحدث أي أخطاء.

ويضرب الأهلي موعدا مع الزمالك في نهائي السوبر يوم الخميس المقبل، بينما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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