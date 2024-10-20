ركلات الترجيح حسمت النصف.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 22:27

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - شعار النادي

ضرب الأهلي موعدا ناريا مع الزمالك في نهائي السوبر المصري لموسم 2024-25 والمقام في أبوظبي بالإمارات.

وانتصر الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وسيلتقي قطبا الكرة المصرية يوم الخميس المقبل في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة لحسم أولى ألقاب الموسم المحلية.

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وسيكون ذلك النهائي الـ 19 للأهلي في السوبر المصري، والـ 12 للزمالك.

ويمتلك الأهلي فرصة تحقيق اللقب الـ 15 فيما يسعى الزمالك لرفع رصيده لـ 5 ألقاب.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

2003 - الأهلي 0 (3-1) 0 الزمالك

2008 – الأهلي 2-0 الزمالك

2014 – الأهلي 0 (5-4) 0 الزمالك

2015 – الأهلي 3-2 الزمالك

2016 – الأهلي 0 (1-3) 0 الزمالك

2019 – الأهلي 3-2 الزمالك

2020 – الأهلي 0 (3-4) 0 الزمالك

2022 – الأهلي 2-0 الزمالك

الأهلي فاز في 4 مناسبات خلال الوقت الأصلي للمباراة، فيما انتهت 4 أخرى بركلات الترجيح بواقع 2 لصالح الأهلي و2 للزمالك.

موعد نهائي السوبر المصري

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024.

وتُلعب المواجهة على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق مباراة نهائي السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر 3 قنوات وهي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.

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