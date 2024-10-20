السوبر المصري - موعد مباراة المركز الثالث بين بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

يلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للنخبة 2024 بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا، ليضرب موعدا ضد الزمالك.

وفاز الأهلي على سيراميكا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة بهدفين لهدف.

بينما تأهل الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وبذلك يلعب بيراميدز ضد سيراميكا للمرة الثانية على التوالي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للسوبر المصري.

موعد المباراة

وتقام مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024.

وتُلعب المواجهة على آل نهيان.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 04:05 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر 3 قنوات وهي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.