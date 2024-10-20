السوبر المصري - موعد نهائي الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة

تأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للنخبة 2024 بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا، ليضرب موعدا ضد الزمالك.

وفاز الأهلي على سيراميكا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة بهدفين لهدف.

ثنائية الأهلي سجلها طاهر محمد، بينما سجل هدف سيراميكا الوحيد فخري لاكاي.

بينما تأهل الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

موعد نهائي السوبر المصري

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024.

وتُلعب المواجهة على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق مباراة نهائي السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر 3 قنوات وهي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.