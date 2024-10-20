إلى نهائي السوبر.. ثنائية طاهر تُنصر الأهلي على سيراميكا والأحمر يضرب موعدا مع الزمالك

تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للنخبة لعام 2024، وذلك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بثنائية مقابل هدف.

وفاز الأهلي على سيراميكا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

ليضرب الأهلي موعدا مع الزمالك في نهائي السوبر يوم الخميس المقبل، بينما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ثنائية الأهلي سجلها طاهر محمد، بينما سجل هدف سيراميكا الوحيد فخري لاكاي.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل به العديد من التغييرات أبرزها مصطفى شوبير الذي حرس المرمى بدلا من محمد الشناوي.

سجل الأهلي هدف التقدم في الثانية 11 مستغلا الخطأ في ضربة البداية لسيراميكا وإرجاع الكرة للحارس محمد بسام ليتدخل ويلعب الكرة بضربة رأسية ويضعها في الشباك.

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عقب الهدف ظهر الأهلي بشكل جيد وكاد إمام عاشور أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعدما مر من ناحية اليسار وسدد كرة قوية اصطدمت في العارضة وذهبت بعيدا عن المرمى.

وبدأ سيراميكا في تهديد مرمى الأهلي وضغط فخري لاكاي على دفاع الأحمر بعد تمريرة من مصطفى شوبير لتخرج الكرة بشكل خاطئ وتمثل خطورة لكليوباترا.

وتوغل أحمد قندوسي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أمسك بها شوبير.

ومر محمود زلاكة من دفاع الأهلي وسدد كرة أرضية أمسك بها شوبير من جديد.

وأخيرا أسفرت خطورة سيراميكا كليوباترا عن هدف التعادل في الدقيقة 48+3 من الشوط الأول عن طريق فخري لاكاي مستغلا خطأ دفاع الأهلي لتصل له الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة على يمين مصطفى شوبير.

وبعد الهدف كاد سيراميكا أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية من زلاكة لكن شوبير أبعدها إلى ركنية.

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لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

مع بداية الشوط الثاني استمرت خطورة سيراميكا وهذه المرة من هجمة مرتدة ثم وصلت الكرة إلى إسلام عيسى الذي سدد بقوة كرة اصطدمت في كريم وليد ثم أمسك بها مصطفى شوبير.

ورد الأهلي بتسديدة قوية من يحيى عطية الله اصطدمت في الدفاع وذهبت إلى ركنية.

ومن الركنية نجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54 عن طريق طاهر محمد صاحب الهدف الأول.

وجاء الهدف بعدما نفذ يحيى عطية الله الركنية داخل منطقة الجزاء ليقابلها طاهر بتسديدة مباشرة لتذهب الكرة إلى الشباك.

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واستمرت خطورة سيراميكا بعد هدف الأهلي وتوغل أحمد قندوسي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكن رامي ربيعة تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

وشارك محمد صادق بدلا من إسلام عيسى في أولى تبديلات سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56.

وأجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديل مزدوج في الدقيقة 67 بنزول مروان عطية وأحمد نبيل "كوكا" بدلا من عمر كمال وأفشة.

وبالتالي تحول أكرم توفيق لمركز الظهير الأيمن بدلا من عمر كمال الذي غادر الملعب مصابا.

ورد أيمن الرمادي مدرب سيراميكا بإشراك أيمن سعد "موكا" بدلا من محمود زلاكة.

ثم شارك وسام أبو علي وعمرو السولية بدلا من كريم وليد وبيرسي تاو في الدقيقة 80.

وفي آخر تبديلات الأهلي شارك حسين الشحات بدلا من طاهر محمد صاحب الهدفين.

بينما أجرى سيراميكا 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول عمرو قلاوة وأحمد هاني ومروان عثمان بدلا من فخري لاكاي ومحمد عادل وعبد الله مجدي.

وأهدر أيمن موكا فرصة التعادل في الوقت الضائع بعدما مر من أكرم توفيق وتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية أعلى العارضة.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي ويتأهل للنهائي.

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