جوارديولا: لسنا معتادين على الفوز في الوقت القاتل مثل كلوب.. والفرق تدافع أمامنا

أقر بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن فريقه لا يعتاد على الفوز في الوقت القاتل مثلما فعل يورجن كلوب وقت تدريبه ليفربول.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في الوقت القاتل ضد ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "لسنا معتادين على الفوز بالمباريات في الأوقات القاتلة مثلما حدث مع يورجن كلوب في ليفربول عدة مرات".

وأضاف "لم أفهم سبب إلغاء الحكم هدف الفوز لأن برناردو سيلفا لم يتدخل في رأسية جون ستونز أبدا، خوسيه سا كان لديه رؤية جيدة".

وأكمل "مع وجود 11 لاعبا من ولفرهامبتون في منطقة الجزاء، يكون الأمر صعبا للغاية، قررت الفرق اللعب بهذه الطريقة ضدنا، لكن تحلينا بالصبر".

وتابع "ولفرهامبتون فريق قوي للغاية، لكن لدينا السرعة في الهجوم والقوة البدنية في الوسط".

وشدد "دائما نلقي نظرة على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن لا يتعين عليك رؤية الجدول بعد 10-12 مباراة، لأن ذلك تعتبر مجرد بداية، لكن من الجيد الفوز بالطبع".

وأنهى حديثه قائلا: "أشعر بالسعادة لأن التزام اللاعبين لا يصدق".

وارتفع رصيد سيتي للنقطة 20 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقطة واحدة فقط متذيلا جدول الترتيب.